'In de Amerikaanse Burgeroorlog duiken telkens Nederlanders op'

Wat verraadt de blik van Silas Coster over de gruwelijkheden die hij in zijn korte leven meemaakte? Als kind overleefde hij nipt een scheepsramp bij de Bahama's; zijn vader, een broertje en een zusje overleefden de overtocht naar Amerika niet. Vijftien jaar later zou hij als vrijwilliger in de Amerikaanse Burgeroorlog de bloedige veldslagen bij Bull Run, Antietam en Chancellorsville overleven, voordat de Slag bij Gettysburg hem uiteindelijk fataal werd. Hij bezweek na een amputatie.

"Misschien is het mijn fantasie, maar ik kan het zien in zijn gezicht. Op zijn 21ste was hij al een doorwinterd veteraan. De dramatiek zie je in de foto", meent Wim van de Giesen. Hij schreef Vechten voor het beloofde land over Nederlanders in de Amerikaanse Burgeroorlog.

Coster was een van de honderden in Nederland geboren militairen die vochten in het conflict. Op zijn graf staan drie vlaggen: een van de VS, een van de staat Wisconsin en een van Friesland, waar hij in 1841 was geboren als Sake Kooistra.

"Het sneeuwt weleens onder in de Amerikaanse bronnen, maar immigranten hadden een belangrijk aandeel in de strijd", zegt Van de Giesen. "Tussen 1840 en 1860 was er een grote emigratiegolf naar de VS op gang gekomen, door de aardappelziekte in Ierland, revolutionaire ontwikkelingen in Duitsland en in Nederland de afscheiding van de Hervormde Kerk."