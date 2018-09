Tieneridool Anneke Grönloh zong door tot het niet meer ging

In 1963 was haar carrière op zijn hoogtepunt. Grönloh werkte zeven dagen per week en had soms meerdere optredens op een dag. "Ik heb wel eens zeven of negen optredens op een dag gehad, en playbacken was er nog niet bij toen hoor!"

Dat begon zijn tol te eisen van haar gezondheid. Nadat ze meerdere keren was flauwgevallen door oververmoeidheid bedong haar huisarts bij de platenmaatschappij een wekelijkse rustdag.

Nadat in 1964 de 'Britse invasie' in de Nederlandse popmuziek was begonnen, was er voor een Nederlandstalige zangeres als Grönloh geen plek meer in de hitparades. Haar optredens werden nog wel steeds goed bezocht en de zangeres bleef ook na die tijd platen uitbrengen.

Eurovisie Songfestival

Daarnaast nam ze deel aan songfestivals in diverse Europese landen en vertegenwoordigde ze Nederland met Jij bent mijn leven bij het Eurovisie Songfestival in 1964. Ze werd tiende.

Ook ging ze steeds meer doen in het theater. Zo was ze in 1965 de leading lady in de Sleeswijk Revue, ook bekend als de Snip en Snap revue, stond ze in 1969 naast Ramses Shaffy in zijn theaterproductie Shaffy Verkeerd en maakte een korte theatertoernee met het komisch duo The Mounties.