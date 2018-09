Belgisch pretpark Bobbejaanland dicht vanwege veiligheidsredenen

Het Belgische pretpark Bobbejaanland, in de buurt van Turnhout, blijft vandaag dicht. Volgens het pretpark is dat omwille van veiligheidsredenen. "Dit werd beslist in overleg met de betrokken veiligheidsdiensten", meldt het pretpark via sociale media.

Volgens de VRT is er op camerabeelden te zien dat een gemaskerd iemand met een rugzak vannacht dingen heeft achtergelaten in het park. Wat er precies is achtergelaten wordt onderzocht.

Bij de ingang van het park hadden zich vanochtend veel mensen verzameld om naar binnen te gaan. Op het parkeerterrein en in de omgeving van het park staan inmiddels lange files.