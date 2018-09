Mysterie rond plotseling gesloten zonnewacht: 'Het zijn geen aliens'

Ook wordt er gespeculeerd of de telescoop misschien gehackt is. Het observatorium ligt in de buurt van de Amerikaanse militaire basis waar de eerste atoombom werd getest.

"De sluiting is niet omdat we iets met onze telescoop hebben gezien", verzekerde de directeur van Sunspot uiteindelijk. "We hebben geen aliens gezien, geen exoplaneten, geen vreemde zonnestormen." Ook een FBI-woordvoerder wil uiteindelijk wel toegeven dat er geen buitenaardse wezens in het spel zijn.

Hoewel ook de Sunspot-directeur niet in detail trad, komt het volgens hem wel vaker voor dat dit soort stations tijdelijk gesloten worden. "Alle gegevens zullen ongewijzigd openbaar gemaakt worden. Niets wordt geheimgehouden."

Bezoekje

"Het is gewoon frustrerend", verzucht een buurman die niet naar huis kan. "Je zult zien dat het straks iets dom kleins is. We zullen zien."

"We hopen dat jullie vanwege al deze opwinding ook langskomen als we weer opengaan", grapt het observatorium in een persbericht. "Dan kun je zelf zien wat we betekenen voor de wetenschap en voorlichting over astronomie."