Zangeres Anneke Grönloh (76) overleden

In 1964 vertegenwoordigde ze Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival met het nummer Jij bent mijn leven. Ze werd tiende.

Halverwege de jaren 60 trad ze ook steeds vaker op in het theater, onder meer met de Snip en Snap revue. Ook werkte ze mee aan een show van Ramses Shaffy.

Schadevergoeding

In 2002 kwam Anneke Grönloh negatief in het nieuws in een tv-programma van Paul de Leeuw, voor de NCRV. Daar werd ze neergezet als een aan lager wal geraakte, seksverslaafde alcoholist. De zangeres noemde die periode later "afschuwelijk". Uiteindelijk werd De Leeuw ontslagen en kreeg Grönloh een schadevergoeding.

In 2009 vierde de zangeres haar 50-jarig artiestenjubileum. Ze stond daarna nog regelmatig op het podium, maar kreeg in 2016 zware longembolie. Vanaf die tijd was ze afhankelijk van een zuurstofapparaat, ook tijdens haar concerten.

Vorig jaar trad ze voor het allerlaatst op in Weert. Dat was tijdens een concert ter herdenking van het 100e geboortejaar van Johnny Hoes. Hij schreef Brandend Zand voor haar.