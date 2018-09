Macron wil nieuwe Europese beweging starten, ook in Nederland

De beweging van de Franse president Macron komt ook Nederland opschudden. Komende week bezoekt de partijleider Christophe Castaner van En Marche ons land. De bedoeling is om een nieuwe Europese beweging te starten; een soort platform waar bestaande partijen en politici zich bij kunnen aansluiten.

De nieuwe beweging moet mensen uit verschillende politieke hoeken aanspreken, maar vooral ook mensen die nog helemaal niet politiek actief zijn. De VVD en D66 willen zich wel bij het nieuwe platform aansluiten, maar aarzelen nog over hoe ze dat doen.

Ze willen hun huidige partij in het Europees Parlement, de Europese liberalen Alde, niet meteen bij het oud vuil zetten.

Grande Marche de l'Europe

Over anderhalve week gaat La République En Marche (LREM) van Macron de balans opmaken van een 'Grande Marche de l'Europe', een soort informele volksraadpleging die is gehouden onder Fransen over de toekomst van Europa. Dat moet uitmonden in een aantal concrete ideeën voor de verkiezingscampagne. Partijleider Christophe Castaner kondigde op Twitter al een "progressief en ambitieus project voor Europa" aan.

En, schreef Castaner tussen neus en lippen door: na Rome, Madrid, Brussel en Warschau, komt hij nu ook naar Nederland. In ons land zijn zeker vijf LREM-comités actief. En president Macron kan uitermate goed overweg met Mark Rutte. Die liefde wordt dus bezegeld met een bezoek van de Franse partijleider Castaner.

Vorige week zagen de leiders elkaar ook al in Luxemburg waar de Benelux-premiers een informele ontmoeting hadden met de Franse president. Daar werd afgesproken om de komende Europese verkiezingscampagne in ieder geval samen op te trekken.

Nek-aan-nekrace

Voorlopig heeft Macron de tijd, maar de Franse president voelt de hete adem van het populisme in zijn nek. In Europa, maar zeker ook in eigen land. Volgens een peiling van afgelopen vrijdag zijn de LREM van Macron en de partij van Marine Le Pen, de Rassemblement National, verwikkeld in een nek-aan-nekrace.

Als de Europese verkiezingen van volgend jaar nu zouden worden gehouden, krijgt Macrons partij 21,5 procent van de stemmen en Le Pens partij 21 procent. Het verschil is nihil.

Als de Fransen wordt gevraagd wat voor hen de belangrijkste verkiezingsthema's zijn, zeggen ze: koopkracht, immigratie en veiligheid. Die peiling is belangrijk voor Macron, ook in het kader van zijn kruistocht tegen het Europese populisme, waarvoor hij ook Europese hoofdsteden langsgaat.

"Ik ga de strijd aan met nationalisten en iedereen die haat zaait", zei hij eind vorige maand in Kopenhagen. Maar terwijl hij Europees lobbyt, daar een strijd voert van 'progressieven' tegen 'populisten', en probeert de handen ineen te slaan met Merkel, komt er nu dus forse tegenwind uit eigen land.

Minder populair

In Frankrijk zelf worstelt Emmanuel Macron. Zijn populariteit is recent flink gedaald. En Marine Le Pen scoort dus heel behoorlijk, hoewel zij en haar partij geplaagd worden door juridische schandalen en financiële problemen. Een goede score voor Le Pen zou ook een symbolische nederlaag voor de zittende president zijn.

Er is nog een lange weg te gaan, zei een LREM-adviseur afgelopen week tegen de NOS. De peilingen die nu worden gehouden zijn te voorbarig, voegde ze toe. Er zijn nog niet eens kandidaten voor de Europese verkiezingen bekend, noch partijprogramma's. Maar dat zal snel veranderen.