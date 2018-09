Het monster raast over Hongkong: 'Dit hebben we nog nooit meegemaakt'

Ester Boer weet op dit moment niet hoe de bovenverdieping van haar eigen huis het ervanaf heeft gebracht. "Die verdieping is er later opgezet, dus daar gaan we nu even niet kijken. We hebben alles dichtgedaan. Hij staat er vast nog wel op, anders hadden we wel een enorm gekraak gehoord. Dat gaan we morgen wel checken."

Het gezin heeft bakjes en handdoeken neergezet om lekkend water op te vangen. Een van de kinderen is bang dat de ramen het niet houden. "We vroegen ons af of we de ramen moesten afplakken, maar we hoorden dat je dat juist niet moet doen, want dan wordt de schade nog groter. We hebben een grote pui beneden, daar staat zoveel druk op dat de ramen bol staan."