Recordaantal warme dagen in 2018

Het jaar 2018 staat op het punt een nieuw record te breken. Vandaag wordt het voor de 116e keer 20 graden of meer en daarmee wordt het record uit 2003 geƫvenaard. En omdat het morgen en de komende dagen ook warmer wordt dan 20 graden, is dit record vanaf komende week dus stevig in handen van 2018.

Dat betekent dat het dit jaar op 45 procent van alle dagen minimaal 20 graden is geweest. De eerste warme dag was op 7 april.

Michiel Severin van Weerplaza verwacht dat het oude record verbroken zal worden met meer dan een paar warme dagen komende week. "Als je kijkt naar de dagrecords in De Bilt is het tot eind oktober nog mogelijk dat het 20 graden wordt."

"Misschien krijgen we volgende maand een grote weeromslag, maar niets wijst daarop", zegt Severin. "We gaan er dan ook van uit dat we in oktober ook nog een paar dagen de 20 graden zullen bereiken. Zo komt het record op eenzame hoogte en maakt dat extra duidelijk hoe bijzonder het warme weer van 2018 is."

Zomerse dagen

Het jaar 2018 heeft al het recordaantal zomerse dagen verbroken. Begin augustus sneuvelde het oude record van 51 zomerse dagen; dagen met een temperatuur van 25 graden of meer. In 2006 waren dat er 51 en nu staat de teller al op 55. Mogelijk stijgt dat aantal de komende dagen nog verder.

Alleen het recordaantal tropische dagen, met een temperatuur hoger dan 30 graden, is nog niet gesneuveld. Dat is nog steeds in handen van 1976, met 14 tropische dagen. Dit jaar waren dat er 10.