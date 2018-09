Grote brand in kerk Amstelveen

Er woedt een grote uitslaande brand in de Sint-Urbanuskerk in Amstelveen, waarbij grote rookpluimen in de hele stad zijn te zien. Een huis ernaast is ontruimd.

Volgens een NOS-redacteur ter plaatse dreigt de kerktoren in te storten. De brandweer houdt mensen op een afstand. De kerk was net gerestaureerd en pas een paar maanden weer open.

De katholieke kerk staat in de wijk Bovenkerk aan de rand van het Amsterdamse Bos. De brandweer had moeite waterpunten te vinden om de brand te blussen, waardoor het volgens getuigen lang duurde voor het blussen kon beginnen.

De Sint-Urbanuskerk werd ontworpen door de architect Pierre Cuypers, die ook het Rijksmuseum ontwierp. In 1875 werd met de bouw begonnen en in 1888 werd de kerk ingewijd. Het is een driebeukige neo-gotische kerk met een ruim 65 meter hoge zeskantige toren.