Bij een ongeluk op de A200 bij Halfweg zijn twee mensen omgekomen. Er waren vier auto's bij het ongeluk betrokken. Drie inzittenden raakten gewond.

Sommige inzittenden raakten bekneld in hun voertuig. Om de hulpdiensten hun werk te kunnen laten doen, is de A200 in de richting van Amsterdam helemaal afgesloten.

Hoelang dat zal duren is volgens de politie niet duidelijk. Ook is nog niets te zeggen over de toedracht van het ongeluk.