Dorp loopt uit voor de man die Den Ham redde

75 jaar na zijn heldendaad is de Australische gevechtspiloot Les Knight herdacht in het Overijsselse dorp Den Ham. Knight was 22 jaar toen hij tijdens de Tweede Wereldoorlog voorkwam dat zijn bommenwerper neerstortte op het dorp. Hij kwam daarbij zelf om het leven.

Op 15 september 1943 vliegt Knight met andere vliegers naar een aquaduct bij Ladbergen in vijandig Duitsland. Doel van de missie is om het aquaduct op te blazen om de bevoorrading van de Duitsers over water stil te leggen. Maar de vlucht verloopt moeizaam, mede door dichte mist, en het vliegtuig van Knight raakt zwaar beschadigd. Het lukt de Australiƫr nog wel om de bommen af te werpen. Maar tijdens de terugvlucht naar Engeland is er geen houden meer aan.

Midden in het dorp

Als hij ter hoogte van Den Ham ziet dat hij zal neerstorten, offert de piloot zich op. Hij stuurt zijn Lancaster met een scherpe bocht naar rechts om te voorkomen dat hij midden in het dorp terechtkomt. Knight crasht 1200 meter van het dorp in een weiland. Zijn bemanning heeft zich net daarvoor in veiligheid gebracht door met een parachute uit het vliegtuig te springen. De piloot zelf komt om het leven.