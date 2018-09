Vrouw (22) aangehouden na dodelijk ongeluk met tuktuk

De politie heeft een vrouw (22) uit Alphen aan den Rijn aangehouden wegens 'verkeersonveilig rijgedrag'. De vrouw bestuurde een tuktuk met vier inzittenden die gisteren door nog onbekende oorzaak van de dijk bij Ingen afreed, via een hek gelanceerd werd en op z'n kop in een weiland terechtkwam.

Een 58-jarige vrouw uit Maarssen kwam bij het ongeluk om het leven. De drie andere inzittenden raakten lichtgewond, meldt Omroep Gelderland.

De tuktuk, een gemotoriseerde driewieler, was gehuurd bij de Holland Evenementen Groep (HEG) in Zoelen. Het bedrijf ligt niet ver van de plek van het ongeluk. "Dit is de zwartste dag uit het bestaan van ons bedrijf'', zegt Patrick Janssen, woordvoerder van de HEG in De Gelderlander.

Dit is vreselijk

Volgens hem was er geen personeel van het bedrijf aanwezig bij het ongeluk. "Mensen kunnen een tuktuk bij ons huren, ze krijgen instructies en oefenen daarna, voor ze vertrekken, op een afgesloten terrein. We laten mensen graag een mooi ritje door de Betuwe maken. Het is wel eens gebeurd dat er een tuktuk in een sloot is beland, maar een ernstig ongeluk zoals dit hadden we nog nooit meegemaakt. Dit is vreselijk.''

De 22-jarige vrouw is na een eerste verhoor door de politie op vrije voeten gesteld. Ze blijft wel verdachte.