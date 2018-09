Doden, afgerukte daken en aardverschuivingen door orkaan op de Filipijnen

Heel warm in Manilla

Het natuurgeweld gaat ook Manilla niet ongemerkt voorbij, zelfs al ligt de Filipijnse hoofdstad honderden kilometers van het oog van de storm. Straten zijn ondergelopen en de stroomvoorziening hapert. "We hadden hier vannacht een paar keer geen stroom", vertelt Anders Lundgren, een Nederlandse dj die sinds vorig jaar met zijn Filipijnse vrouw in de buurt van Manilla woont. "Dat gebeurt wel vaker, maar dit had echt met de storm te maken. De ventilatoren vielen uit en dan wordt het hier heel warm."

Mangkhut had volgens Lundgren in zijn woonplaats de kracht van een flinke herfststorm. "Hoge golven, harde wind, veel regen. Maar je kunt de Filipijnen niet met Nederland vergelijken. Straten lopen makkelijker onder water, want er is hier geen riolering zoals wij die kennen. En veel huizen zijn niet zo stevig, maar ze worden ook makkelijk weer opgebouwd."