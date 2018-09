IJsmummies van wolfpup en kariboe gevonden in Canada

In het noorden van Canada zijn twee gemummificeerde dieren gevonden die tienzuidenden jaren in het ijs bewaard zijn gebleven. Het gaat om een wolfpup en een kariboekalf.

De dieren werden in 2016 gevonden door goudzoekers, maar de vondst is nu pas onthuld. Met koolstofdatering is hun leeftijd vastgesteld op ruim 50.000 jaar.

Vooral de wolfpup is goed bewaard gebleven. Details van de kop, staart, klauwen, huid en vacht zijn nog goed te zien. Van de kariboe is iets minder over. De kop, de torso en twee voorpoten zijn nog intact: