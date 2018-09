Burgemeester Halsema wil moskeeën in uiterste geval sluiten

Burgemeester Halsema van Amsterdam wil in het uiterste geval gebedshuizen sluiten als daar haatdragende boodschappen worden verkondigd. Dat heeft ze gezegd in een tv-programma van AT5. "Dat is heel rigoureus en doe je alleen in het alleruiterste geval."

In een brief aan de gemeenteraad beschreef ze eerder al in grote lijnen hoe ze de de-radicaliseringsaanpak van de stad voor ogen heeft. Ze schreef onder meer dat iedereen mag geloven wat die wil en dat niemand vernederd moet worden.

Vrouwen onderdanig

In het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester zei Halsema dat je moet kunnen optreden als bijvoorbeeld "een imam een aantal keer afschuwelijke preken heeft gegeven waarin bijvoorbeeld wordt gezegd dat vrouwen onderdanig moeten zijn en dat homoseksualiteit misdadig is".

Anders dan haar voorganger Van Aartsen is Halsema niet van plan om de banden aan te halen met fundamentalistische, salafistische organisaties in de stad om jongeren te behoeden voor de jihad. "Mensen die anti-democratisch zijn, die de gelijkwaardigheid van man en vrouw niet serieus nemen, die nodig ik niet uit aan de bestuurstafels."