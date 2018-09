Nike doet het na omstreden campagne met Kaepernick beter dan ooit

Just do it

Beerthuizen noemt die reactie bijzonder overdreven, want als je naar de basis van de campagne kijkt, is hij niet erg extreem. "Als je naar de boodschap achter de slogan 'Just do it' kijkt is die al 30 jaar hetzelfde: ga op jacht naar je dromen en laat je niet belemmeren door wie dan ook. Dit keer is dat niet anders."

Volgens Beerthuizen is het bovendien geen probleem dat een bepaalde groep mensen - met name ouderen - niets meer met het merk te maken wil hebben. Nike blijft een jonge doelgroep aanspreken: twee derde van de klanten in de VS is onder de 35 jaar oud. Daaruit blijkt dat bedrijf, zelfs 30 jaar na de lancering van 'Just do it', nog steeds weet hoe het een jonge doelgroep aan moet spreken.

"Nike heeft laten weten dat het zich met deze campagne op 15- tot 17-jarigen richt", zegt Beerthuizen. "Daarmee mikken ze op de samenleving van de toekomst. Die is veel diverser dan de oudere generatie, en staat open voor deze boodschap."