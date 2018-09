Definitief weer vertraging voor lightrail Hoekse Lijn

De Hoekse Lijn, de nieuwe lightrailverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland, loopt definitief weer vertraging op. De Rotterdamse wethouder Visser verwacht dat passagiers nu pas eind januari of begin februari gebruik kunnen maken van de metrolijn.

Oorzaak van de vertraging is de beveiligingssoftware, die nog steeds niet klaar is. De ombouw van de trein- naar een metroverbinding had in september vorig jaar gereed moeten zijn. Door een reeks van tegenvallers werd de opening al verschillende keren uitgesteld.

De vertraging kost 90 miljoen euro extra, werd al eerder bekend. De Rotterdamse wethouder Langenberg moest vanwege het debacle aftreden.

Bombardier

Vorige maand waarschuwde zijn opvolger Visser al dat oplevering van de metrolijn ook in het laatste kwartaal van dit jaar hoogst onzeker was geworden. Het knelpunt blijft de beveiligingssoftware, die door het bedrijf Bombardier wordt ontwikkeld.

Pas als de software is goedgekeurd, kunnen de vergunningen worden aangevraagd om de metro daadwerkelijk te laten rijden en kunnen proefritten worden gemaakt.

Bombardier heeft de software pas in november klaar. Daarna zijn nog ruim tien weken nodig om de metro's te laten rijden. Visser heeft deze week geprobeerd Bombardier te bewegen de software eerder op te leveren, maar dat is volgens het bedrijf niet mogelijk.