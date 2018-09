Politievakbond ACP: cao-onderhandeling zit nog op twee punten vast

Na urenlang onderhandelen zit een nieuwe cao voor de politie nog op twee punten vast. Voorzitter Gerrit van de Kamp van de ACP, de grootste politievakbond, heeft de onderhandelingsresultaten voorgelegd aan de kaderleden.

Nog steeds zijn de politievakbonden en het ministerie het oneens over vervroegde uittreding van politiemensen en over het capaciteitsprobleem. "Vooral bij de opsporing is het capaciteitsprobleem groot", zegt Van de Kamp.

Als de bonden en het ministerie het deze ochtend niet eens worden, dreigt er vanavond een algemene staking van politiemensen. Minister Grapperhaus wil dat hoe dan ook voorkomen. Vooralsnog dient er om 14.00 uur een kort geding om de staking te voorkomen.

Waarschuwing

De ACP-voorzitter durft niet te zeggen of beide partijen het vandaag alsnog eens worden. "Maar misschien komt er een oplossing."

Over sommige punten is inmiddels overeenstemming bereikt, maar dat betekent niet dat de ACP nu positief is. Van de Kamp waarschuwt voor te veel optimisme. "Je bent pas tevreden als je duidelijkheid hebt over het totaal en onze leden zullen zich er ook nog over moeten buigen. Zover zijn we nog niet."