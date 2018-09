Aartsbisschop Eijk: overgrote deel kerken bisdom Utrecht gaat dicht

Over tien jaar zijn er in het bisdom Utrecht nog maar tien tot vijftien kerken over waarin eucharistievieringen worden gehouden. Dat zegt aartsbisschop Eijk in een interview met de Gelderlander. Nu zijn er nog 280 kerken in het bisdom.

Eijk zegt dat tien procent van de parochies in zijn gebied feitelijk failliet is en dat tien procent nog rijk is. De overige tachtig procent zit ertussenin.

"De kerk wordt niet gesloten door mensen die nog komen of door mij, maar door degenen die wegblijven en niet meer bijdragen", zegt de aartsbisschop in de krant. Van de 3,5 miljoen katholieken in Nederland komen er nog maar 173.500 naar de kerk.

Onderhoudskosten

Zonder geld van kerkgangers kunnen parochies niet openblijven, omdat de onderhoudskosten van de monumentale panden erg hoog zijn.

Naast Utrecht vallen ook Gelderland boven de Waal, Overijssel en het noorden van Flevoland onder het bisdom. Het bisdom Utrecht is wat oppervlak betreft het grootste van Nederland.