Volkswagen stopt met productie van Kever

Het doek gaat vallen voor een van de meest iconische auto's ter wereld: Volkswagen stopt in 2019 met de productie van de Kever. De autofabrikant brengt nog twee laatste modellen op de markt: de Final Edition SE en Final Edition SEL.

"Het verdwijnen van de Kever na bijna zeven decennia zal veel losmaken bij toegewijde fans", schrijft de directeur van Volkswagen in een verklaring. Ook in Nederland zijn er echte Kever-fans: al jaren wordt bijvoorbeeld het Internationaal Kever Weekend georganiseerd.

De eerste Kever werd in de jaren 30 ontwikkeld in opdracht van Adolf Hitler. Hitler vroeg Ferdinand Porsche om een auto te ontwerpen voor het 'gewone volk' (Volkswagen), die goedkoop en praktisch genoeg was. Van dit eerste type werden uiteindelijk tussen 1938 en 2002 meer dan 21 miljoen exemplaren gemaakt.