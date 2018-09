'Oudste brouwerij ter wereld' ontdekt in Israël

In Israël hebben archeologen een brouwerij ontdekt van 13.000 jaar oud. Volgens Israëlische en Amerikaanse wetenschappers is het daarmee de oudst bekende plek waar alcohol werd geproduceerd.

De vondst werd gedaan in de Rakefetgrot in de Karmelberg, ten zuiden van de stad Haifa. Die grot werd door de Natufiërs gebruikt als begraafplaats. De Natufiërs zijn een volk van jager-verzamelaars die in het Middellandse Zeegebied leefden in de steentijd.

In de grot vonden de archeologen een soort vijzels die waren uitgehouwen in de rots. Ze hebben de vijzels bestudeerd en daaruit bleek dat twee van de vijzels werden gebruikt om granen in op te slaan. In de derde werden de granen gemalen en vervolgens gefermenteerd. Vervolgens werd er een bier-achtige drank van gemaakt.

Dat er vijzels in de grot zijn gemaakt, geeft aan dat de drank gebruikt werd bij de uitvaartceremonies, zegt Dani Nadal, archeologieprofessor aan de Universiteit van Haifa. Hij spreekt van een belangrijke ontdekking. "De vondst laat zien dat de productie van alcohol niet per se ontstond door de overproductie van granen, die verwerkt moesten worden. Al voor de landbouw opkwam werd alcohol kennelijk geproduceerd als onderdeel van een ritueel proces."