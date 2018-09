Speciale 'Nobelprijs' voor meten van nachtelijke erecties met postzegels

Onderzoeken die eerst aan het lachen maken en dan aan het denken zetten - dat is vereist voor het winnen van de Ig Nobelprijs. De prijzen zijn vannacht uitgereikt in de Harvard Universiteit in de Verenigde Staten. Onder meer wetenschappers die onderzoek deden naar 'achtbaanritten tegen nierstenen' en 'menselijk speeksel als schoonmaakmiddel' vielen in de prijzen.

Tijdens de 28ste Ig Nobelprijs Ceremonie zijn tien prijzen uitgereikt. De prijzen werden uitgereikt door echte Nobelprijswinnaars Eric Maskin (2007), Wolfgang Ketterle (2001), Oliver Hart (2016) en Michael Rosbash (2017). De naam van de prijs is een woordgrapje: een verwijzing naar de Nobelprijs, maar ignoble betekent 'verachtelijk'.

Dit jaar vielen er geen Nederlanders in de prijzen. Dertien keer eerder gebeurde dat wel.