Afrikaanse varkenspest uitgebroken in België

In België is voor het eerst in ruim dertig jaar weer Afrikaanse varkenspest opgedoken. De ziekte is gevonden bij twee everzwijnen in de provincie Luxemburg.

De Afrikaanse varkenspest is voor alle varkenssoorten dodelijk. Er bestaat geen behandeling of vaccin tegen. Voor mensen is de ziekte ongevaarlijk.

In de omgeving van de gemeente Etalle, waar de zwijnen werden aangetroffen, zijn maatregelen genomen die verspreiding van de ziekte moeten tegengaan. Het gaat onder meer om beperkingen van de jacht in het gebied en maatregelen bij varkensbedrijven in de buurt.

Epidemie

De Afrikaanse varkenspest heerst al enkele jaren in Oost-Europa. De laatste maanden heeft de ziekte zich meer verspreid naar het westen.

De laatste keer dat België met de ziekte te maken had, was in 1985. Toen moesten 30.000 varkens geruimd worden om een einde te maken aan een epidemie in West-Vlaanderen.

Nederland

In Nederland heerst de Afrikaanse varkenspest vooralsnog niet. Het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt de situatie in België wel goed in de gaten te houden.

"Dit is een ernstige situatie voor België", laat minister Schouten weten aan persbureau ANP. "Hoewel de ziekte nu bij wilde zwijnen in een buurland is aangetroffen, lijkt er geen direct verhoogd risico te zijn voor Nederland."

Het ministerie bekijkt of de genomen voorzorgsmaatregelen voldoende zijn. Op dit moment worden vrachtwagens die varkens vervoeren en uit landen komen waar de Afrikaanse varkenspest bij veehouderijen heerst, bij de grensovergang met Nederland extra gereinigd. Ook worden de wilde zwijnen in Nederland geregeld gecontroleerd.