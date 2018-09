Leerlingen donkerder gemaakt op promotiefoto Franse kunstacademie

Volgens de school uit Lyon is het Amerikaanse reclamebureau dat was ingehuurd om de naamsbekendheid te vergroten verantwoordelijk voor de bewerking.

De kunstacademie zou hier niet van op de hoogte zijn gesteld. "Het spreekt voor zich dat wij het niet eens zijn met wat er is gebeurd", staat in een verklaring. "We verzekeren jullie dat we geen foto's hoeven te manipuleren om te laten zien dat we openstaan voor allerlei soorten mensen."

De foto is inmiddels van de website verwijderd.