De eenzame communist van Heiloo is dood

Jarenlang bemande Willem Gomes in zijn eentje de Nieuwe Communistische Partij Nederland, afdeling Heiloo. Hij was kleurrijk, geliefd in het dorp en een fel debater in de gemeenteraad van het Noord-Hollandse dorp. Gisteravond is hij op 82-jarige leeftijd overleden.

Een van de media die het overlijden van Gomes melden is NH Nieuws. Wat ook veranderde in de wereld, Gomes bleef het communisme trouw. Hij was wars van het sluiten van compromissen, hing op de Dag van de Arbeid demonstratief een rode vlag met hamer en sikkel uit en bekritiseerde elk groot project. Befaamd waren zijn pleidooien tegen de aansluiting van Heiloo op de snelweg A9, die volgens hem het failliet van het dorp zou betekenen.

Een wietplantage op zolder

In het dorp genoot hij veel sympathie. "Een vredige, rechtvaardige wereld dat was waar Willem zich hard voor maakte. Daarmee was hij een geliefd man onder vele Heilooërs", schrijft de lokale Uitkijkpost.

Maar kameraden had Gomes niet, zoals Trouw op de Dag van de Arbeid in 2016 constateerde. "Hij was het enige NCPN-raadslid in 2002. En in 2006, al kreeg hij bij de verkiezingen genoeg stemmen om twee zetels te claimen. Toen hij in 2010 erin geslaagd was wél vier namen op de kandidatenlijst te krijgen, bleek vlak voor de verkiezingen dat de nummer twee een wietplantage op zolder had - waarna de kans op een tweede zetel voor de NCPN Heiloo verkeken was."

Trouw doopte Gomes "De eenzame communist van Heiloo". Dat lijkt goed gekozen. Zelfs toen het Gomes lukte om in 2014 met zijn tweeën voor de NCPN in de gemeenteraad te komen, was het na anderhalf jaar voorbij. Zijn fractiegenoot stapte op omdat hij in de gemeenteraad vaak 'ja' dacht, maar namens de NCPN altijd 'nee' moest zeggen. Gomes was weer alleen.

Wat er na zijn dood met de Nieuwe Communistische Partij Nederland in Heiloo gaat gebeuren, is onduidelijk. Behalve in Heiloo zit de partij in nog één Nederlandse gemeente in de raad: in De Friese Meren hebben de communisten twee zetels.