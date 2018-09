Macron erkent martelingen door het Franse leger in Algerije

Vermoord of doodgemarteld

Audin werd in 1957 in Algerije door Franse militairen opgepakt en overleefde het niet. Mogelijk werd hij doodgemarteld. Zijn lichaam is nooit teruggevonden. Macrons voorganger Hollande kwam nooit verder dan de verklaring dat Audin in gevangenschap was gestorven.

De dood van Audin werd het symbool van bloedige onderdrukking van het Algerijnse onafhankelijkheidsstreven. Een plein in de hoofdstad Algiers is naar hem genoemd.