Op Schiphol dreigen acties bij vluchten naar de VS en Israël

Reizigers die binnenkort van luchthaven Schiphol naar de VS of Israël willen reizen, krijgen mogelijk te maken met vertraging. De rechtbank Midden-Nederland heeft beslist dat medewerkers van Procheck International mogen staken.

De 170 medewerkers van het beveiligingsbedrijf werken achter de douane, speciaal voor vluchten naar de VS en Israël. Ze scannen reizigers om mensen met criminele of terroristische plannen eruit te halen. Ze doen dat door koffers te controleren en reizigers goed te bekijken en eventueel vragen aan hen te stellen.

In juli kregen de Procheck-medewerkers te horen dat hun bedrijf op 1 januari aanstaande ophoudt te bestaan. Hun werk wordt overgenomen door CT-scans die explosieven kunnen traceren. Omdat de onderhandelingen over een sociaal plan zijn vastgelopen, willen de bonden gaan staken.

Procheck International vroeg de rechtbank dat te verbieden, omdat de nationale veiligheid in het geding zou zijn. Dat verzoek is afgewezen. De motivering volgt later.

Kwartier tot twee uur

Volgens Gertjan Tommel van vakbond De Unie Security gaan de acties in eerste instantie een kwartier tot twee uur duren. Een datum of tijdstip is nog niet bekend. "We moeten dat nog vormgeven, maar we gaan Procheck en de reizigers vooraf informeren."

Volgens Tommel is het belangrijkste geschilpunt de hoogte van de transitievergoeding. Die is bedoeld voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Procheck zou bereid zijn om 1,1 keer de wettelijk vastgestelde vergoeding te betalen, de bonden streven naar 1,5 keer dat bedrag.

Volgens Tommel is dat niet onredelijk. Sommige medewerkers werken al 28 jaar op Schiphol en willen overstappen naar een heel andere baan. Dan is er voor scholing en de te overbruggen periode volgens hem veel geld nodig.