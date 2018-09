Staat casht recordbedragen voor tankstations

Grote oliemaatschappijen hebben bij de jaarlijkse veiling van tankstations recordbedragen neergelegd om toplocaties in handen te krijgen. Zo ging station Bijleveld langs de A12 bij Harmelen voor 24 miljoen euro over van BP naar Total. De veiling van zeventien stations heeft de staatskas deze week in totaal 126 miljoen euro opgeleverd.

De staat is de eigenaar van de tankstationlocaties in Nederland. Oliemaatschappijen en kleinere ondernemers huren ze. Om marktwerking te bevorderen, is de Nederlandse staat in 2002 begonnen met een jaarlijkse veiling van locaties. De partij met het hoogste bod heeft de locatie dan vijftien jaar in handen.

Schrikken

"Iedereen schrok van die 24 miljoen", zegt Erik de Vries van Nove, de brancheorganisatie van zelfstandige pomphouders. "Dat is nog nooit geboden. De veiling moest ook kleinere partijen toegang bieden tot de markt. Maar als het om de toplocaties gaat, is het een stoelendans van de grote jongens. Als die ergens hun zinnen op hebben gezet, kom je er niet tussen."

BP wist bijvoorbeeld voor 19 miljoen euro drie nieuwe locaties binnen te slepen langs de A28 en de A7. Total sloeg voor ruim 35 miljoen euro zijn slag aan de A30, A7 en A12. En Shell bood met succes bijna 22 miljoen euro om zijn toplocatie De Andel langs de A12 te behouden.

Koffie

"Het gaat op die locaties allang niet meer om brandstof", zegt Peter Waterham van adviesbureau Tankstation Advies. "Er zijn al stations waar meer wordt verdiend met goede koffie en verse maaltijden dan met brandstof. Daar zit het verdienmodel. En dan natuurlijk vooral op de uitgaande snelwegen in de Randstad en andere stedelijke gebieden."

In de minder drukke gebieden lijkt het bemande tankstation dan ook uit te sterven. "Daar gaan eigenaren steeds vaker over op onbemande stations", zegt De Vries. "Daarnaast krijg je op de drukkere routes stations waar het meest wordt verdiend met horeca. De maatschappijen spreken ook niet meer van klanten maar van gasten. En dat aanbod van eten en drinken zal de komende jaren nog flink worden uitgebreid. De tijd van een kleffe gehaktbal en automaatkoffie ligt echt achter ons."