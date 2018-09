Spaanse regering verder onder vuur door proefschriftschandaal

De Spaanse premier Sánchez zou weleens het volgende slachtoffer kunnen worden van een proefschriftschandaal dat Spanje in zijn greep houdt. Eerder sneuvelden al de regiopresident van Madrid en de minister van Volksgezondheid. Ook oppositieleider Casado ligt onder vuur.

"Er is een hoop mis", zegt correspondent Rop Zoutberg. "Er blijken vervalste handtekeningen onder proefschriften te staan. Soms blijkt een dissertatie helemaal niet te bestaan, zoals in het geval van de regiopresident. En het proefschrift van de minister van Volksgezondheid is geknipt en bij elkaar gescharreld vanuit Wikipedia."

Bovendien is gebleken dat veel politici die een proefschrift hebben geschreven nauwelijks op de universiteit kwamen, zegt Zoutberg. "Dat straalt weer af op de universiteiten hier. Het beeld ontstaat dat er sprake is van een hoop gesjoemel en dat universiteiten dus meewerken aan een soort proefschriftfraude."

Inmiddels zijn er al verschillende universiteitsmedewerkers opgestapt. "Maar onder studenten zorgt het voor een hoop onrust. Zij vragen zich af wat hun diploma door dit gesjoemel straks nog waard is."

Onderzocht

En nu breidt het schandaal zich uit naar de twee voornaamste politici van Spanje. De dissertatie van Pablo Casado van oppositiepartij Partido Popular wordt inmiddels onderzocht door het OM. En premier Sánchez wordt op de voorpagina van de grootste krant ABC vandaag beschuldigd van plagiaat.

De krant heeft verschillende academici naar het proefschrift van Sánchez laten kijken en zij zeggen dat het vol staat met stukken tekst die van anderen zijn overgenomen. Een van die anderen zou een topambtenaar zijn.

Smaad of laster

Om de beschuldiging te pareren zet Sánchez morgen zijn proefschrift online en heeft hij juridische stappen aangekondigd vanwege smaad of laster. "Maar de twee grote oppositiepartijen PP en Ciudadanos blijven eisen dat de premier in de kamer tekst en uitleg geeft", zegt Zoutberg.

Volgens de correspondent is het mogelijk dat die publicatie morgen de kou even uit de lucht haalt. "Maar de oppositie zit erbovenop. Lukt het Sánchez niet om aannemelijk te maken dat hij zijn proefschrift zelf heeft geschreven, dan kan het weleens heel moeilijk worden om overeind te blijven. Want er waait een enorme storm op dit moment."