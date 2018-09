Miljoenen mensen horen stemmen, 'dat maakt je geen schizofreen'

"Je bent je leven niet waard. Je bent te dik, te dom en te groot." Irene van der Giessen hoorde meerdere stemmen het tegen haar zeggen. Niemand anders hoorde het, alleen zij. De stemmen zaten in haar hoofd.

Vandaag start in Den Haag het Wereld Congres Stemmen Horen. Naar schatting 4 procent van de wereldbevolking heeft deze eigenschap, zegt Van der Giessen. Een eigenschap, want een ziekte of aandoening wil ze het niet noemen. "Het is zoiets als linkshandigheid."

Fantastisch mooie stem

Psychiaters gaven vroeger meestal de diagnose schizofrenie. Tegenwoordig zijn ze minder stellig en blijft vaak onduidelijk hoe het kan dat iemand stemmen hoort. "In veel gevallen liggen er trauma's aan ten grondslag. Ook medische problemen of forse levensvraagstukken, zoals worstelen met je geaardheid, kunnen een oorzaak zijn."

Bij Van der Giessen zijn de stemmen waarschijnlijk het gevolg van traumatische ervaringen. Ze is in het verleden mishandeld en misbruikt. Tijdens een van de traumatische gebeurtenissen dacht ze dat ze zou overlijden. Opeens was daar een fantastisch mooie stem. "Toen dacht ik: nu is het goed."

De stem ebde weer weg, tot haar spijt.