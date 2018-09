Taakstraf voor ambtenaar die na ontslag vanuit huis rioolsysteem saboteerde

Een oud-rioolbeheerder van de gemeente Lopik is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur, omdat hij na zijn ontslag moedwillig het rioolsysteem in de war heeft geschopt.

Toen zijn dienstverband al was beƫindigd, logde hij vanuit huis volgens de rechter meerdere keren in op de server van de rioolwatervoorziening.

De 41-jarige man wiste onder meer ruim 8000 bestanden van de server, waardoor de rioolinstallatie niet goed meer aangestuurd kon worden. Een andere keer zette hij de afsluiters van het riool dicht en de pompen aan. De storingsmelding die daarvan het gevolg was, klikte hij weg. "Hierdoor had veel schade aan de rioleringspompen en leidingen kunnen ontstaan", aldus de rechter.

De man logde in op de server via een laptop van de gemeente die hij na zijn ontslag niet had teruggegeven. Hij bezat inloggegevens waarmee hij op de server kon komen, ook al was zijn eigen account na het ontslag opgeschort.

Fraude

Volgens RTV Utrecht was de man ontslagen bij de gemeente, omdat hij naast zijn gemeentewerk onder een andere naam werkzaamheden deed voor een rioolonderhoudsbedrijf. Hij zou dat bedrijf ook opdrachten hebben verstrekt.

Er loopt daarom ook nog een fraudeonderzoek naar hem. De bestanden die hij wiste, zouden belastende informatie over hem hebben bevat.

Het IP-adres waarmee de man inlogde op de server leidde uiteindelijk naar hem. Verder werd in zijn woning een briefje gevonden met gebruikersnamen en wachtwoorden waarmee is ingelogd.