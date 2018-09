Jan Nagel (50Plus) vertrekt uit Eerste Kamer

Jan Nagel, de oprichter van seniorenpartij 50Plus, vertrekt uit de Eerste Kamer. Hij is bij de komende verkiezingen, volgend jaar, niet meer beschikbaar voor de lijst. Nagel (79) is nu nog fractievoorzitter in de senaat.

In een verklaring schrijft hij dat hij na veertien jaar Binnenhof de tijd rijp vindt voor meer aandacht voor het 'Buitenhof'. Voordat hij 50Plus oprichtte was Nagel ook al zes jaar senator voor de PvdA.

'50Plus is een blijvertje'

Hij ziet de verkiezingen met vertrouwen tegemoet. "Het is duidelijk dat 50Plus in tegenstelling tot eerdere ouderenpartijen een blijvertje is."

Nagel gaat schrijven. Hij wil een vervolg maken op zijn boek Boven het maaiveld uit 2001. Daarin wil hij de politieke gebeurtenissen beschrijven van de opkomst van Pim Fortuyn tot de oprichting van 50Plus.

Nagel stond aan de wieg van verschillende partijen. Zo richtte hij in zijn woonplaats Leefbaar Hilversum op. Later volgden Leefbaar Nederland (met aanvankelijk Fortuyn als boegbeeld), de PRDV (samen met Peter R. de Vries) en 50Plus.