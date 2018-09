Brabantse school is dronken leerlingen zat en gaat blaastesten afnemen

Het Varendonck College in de Brabantse plaatsen Asten en Someren gaat blaastesten afnemen bij leerlingen. Volgens de middelbare school zitten leerlingen steeds vaker dronken in de klas.

Dat gebeurt vooral op ochtenden na bijvoorbeeld kermissen en bierfeesten, zegt de rector van de school Irma van Nieuwenhuijsen. "Mooie tradities hier in de regio, maar ik ben verantwoordelijk voor een veilige les-omgeving en voor het geven van goede lessen. Dat is niet mogelijk als er op maandagochtend een, twee of drie leerlingen dronken in de klas zitten."

Reden voor de school om een brief te sturen naar ouders. Volgens Van Nieuwenhuijsen wordt alcoholgebruik onder jongeren te gewoon gevonden in de regio. "Op deze manier willen we als school stelling nemen en de discussie hierover op gang brengen."

Toestemming van ouders

Als een docent nu vermoedt dat een leerling dronken in de klas zit, wordt die leerling verzocht de klas te verlaten. Vervolgens worden zijn of haar ouders gebeld om toestemming te vragen voor het afnemen van een alcoholtest. Als daaruit blijkt dat de leerling gedronken heeft, wordt de ouders gevraagd hun kind op te halen.

De school heeft een alcoholtest-set in huis gehaald, maar er zijn nog geen blaastesten afgenomen. "We willen gewoon de mogelijkheid hebben", aldus Van Nieuwenhuijsen. De school laat aan Omroep Brabant weten dat er nog geen reacties van ouders op de maatregel zijn binnengekomen.