Kwart van bomen in herinneringsbos MH17 dood

Zeker een kwart van de 298 bomen die vorig jaar zijn geplant ter herinnering aan de slachtoffers van de vliegramp met MH17 is dood. De Gooi- en Eemlander meldt dat de ondergrond van het herdenkingsterrein in Vijfhuizen onvoldoende water doorlaat, waardoor de bomen niet kunnen overleven.

Simon Groot van de stichting Vrienden van het Nationaal Monument stelt in de krant dat het monument te snel is aangelegd, waardoor "een storende laag" in de ondergrond is ontstaan. Hij schat dat daardoor inmiddels zo'n zeventig bomen zijn doodgegaan.

Sjaak de Ligt van de stichting Monument MH17 denkt zelfs dat een derde, oftewel zo'n honderd bomen, is gesneuveld.

Zoektocht naar oplossing

Elk MH17-slachtoffer wordt op het monument, gelegen op steenworp afstand van Schiphol, herdacht met een eigen boom, voorzien van een naamplaatje. De bomen vormen samen een groot lint. De Ligt zegt dat MH17-nabestaanden met een dode boom inmiddels zijn geïnformeerd.