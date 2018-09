Rietjes eruit, salades niet meer in plastic: bedrijven overleggen over afval

Geen vleeswaren en plakjes kaas in plastic, geen plastic rietjes, toetjes als yoghurt in glas, alle voorverpakte salades zijn vervangen voor verse salades. In het bedrijfsrestaurant van Unilever in Rotterdam draait momenteel een proef om plastic zoveel mogelijk uit te bannen. "Een restaurant zonder plastic, daar willen we inderdaad naartoe", zegt directeur Amir Bercovitz van cateringbedrijf Sodexo.

Sodexo is een van de vijftig Nederlandse bedrijven die vandaag in het Amerikaanse San Francisco aanwezig is op een klimaatconferentie. Koplopers op het gebied van klimaat en duurzaamheid presenteren zich daar. Vanuit Nederland zijn dat onder meer KLM, Shell, Arcadis en dus ook Sodexo. De delegatie staat onder leiding van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Koplopers

"Californië heeft zeer ambitieuze klimaatdoelstellingen. Ze willen in 2045 qua energie klimaatneutraal zijn en dat gaan ze vastleggen in een klimaatwet", zegt Van Veldhoven in het NOS Radio 1 Journaal. "Daarom is dit zo'n interessante plek om samen met andere koplopers te delen welke aanpak werkt."

Volgens haar is Nederland een van die koplopers als het gaat om het hergebruiken van materialen. "We willen ons grondstoffenverbruik in 2030 hebben gehalveerd. Allerlei partijen in allerlei sectoren zijn hard aan het werk om dat te bereiken, bijvoorbeeld in de bouw en in de maakindustrie."

Makkelijk is dat niet, dat plastic uitbannen, zegt Sodexo-directeur Amir Bercovitz. "Boter bijvoorbeeld zit nu in die cupjes, en de jam, en pindakaas. Hoe kan dat anders? Dat bekijken we, samen met onze leveranciers. Want dit plan kan alleen maar lukken als je samenwerkt met alle betrokkenen."

China-deal

De bedrijven die met de staatssecretaris mee zijn hopen deze week afspraken te maken met internationale bedrijven voor meer samenwerking.

Nederland, Californië en China hebben inmiddels een deal gesloten om meer elektrische auto's op de weg te krijgen. Ze hebben een overeenkomst gesloten waarin ze beloven kennis en ervaringen over elektrisch vervoer met elkaar te delen.