Filipijnen maken zich op voor orkaan, Duterte staakt raketproef

Het zuidoosten van Aziƫ bereidt zich voor op de komst van orkaan Mangkhut. De tropische storm koerst af op de Filipijnen en raast in het weekend in de richting van Taiwan, Zuid-China en Hongkong.

De Filipijnse president Duterte was van plan om in de noordelijke provincie Bataan op een oorlogsschip een raketoefening bij te wonen, maar vanwege de storm is die oefening afgeblazen.

Het oog van Mangkhut lag vannacht nog ruim 700 kilometer ten oosten van het noordelijkste eiland van de Filipijnen en verplaatst zich met een snelheid van 20 kilometer per uur. De storm is toegenomen in kracht. Er zijn boven de oceaan windsnelheden gemeten van meer dan 200 kilometer per uur.

De Filipijnen krijgen jaarlijks te maken met zo'n twintig tropische stormen. Een van de dodelijkste raasde vijf jaar geleden over: in november 2013 eiste orkaan Haiyan zo'n 6300 levens. Meer dan vier miljoen mensen raakten dakloos.

De verwachting is dat de orkaan zaterdagochtend de noordelijke provincies van de Filipijnen bereikt.