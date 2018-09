'Hashtag' is oudste menselijke tekening

Op een brokje steen uit een grot in Zuid-Afrika zijn de oudste menselijke tekeningen gevonden. Het gaat om een afbeelding van 73.000 jaar oud in het bruinrode pigment oker. Het plaatje is 30.000 jaar ouder dan het eerstvolgend bekende exemplaar, schrijven de ontdekkers in Nature.

De tekening op het steentje van 4 bij 13 centimeter bestaat uit zes rechte lijnen die worden gekruist door licht krommende strepen. Omdat het patroon plots afgebroken wordt, vermoeden de wetenschappers dat het oorspronkelijk onderdeel was van een groter geheel.

"Een krijtkrabbeltje uit de Steentijd", noemen de vinders het. Internationale media trekken vooral de vergelijking met een hashtag, #.

Boodschap

De vondst in de Blombosgrot bij de Indische Oceaan bewijst volgens onderzoekers dat onze voorouders abstract konden denken en informatie konden overdragen. "Dit betekende iets voor de gebruiker. Waarschijnlijk was het onderdeel van een symbolensysteem dat anderen in zijn groep ook begrepen", legt de leider van het onderzoek uit.

Er zijn in het verleden wel menselijke markeringen gevonden die ouder waren, zoals gekerfde symbolen, maar deze tekening toont dat de oermens op verschillende manieren op verschillende ondergronden boodschappen achterliet.

De moderne mens ontstond 300.000 jaar geleden in Afrika en waaierde daarvandaan uit over de hele wereld.