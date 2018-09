Orkaan Florence zwakt af, maar blijft gevaarlijk

De orkaan Florence is in kracht afgenomen. De storm, die afkoerst op de oostkust van de Verenigde Staten, is afgezwakt naar een orkaan van de tweede categorie. Gisteren had Florence nog orkaankracht 4.

Het Nationaal Orkaan Centrum, dat de storm eerst als een "een extreem gevaarlijke orkaan" typeerde, waarschuwt dat het gevaar nog niet geweken is. Men moet nog rekening houden met maximum windsnelheden van 175 kilometer per uur. De verwachting is dat de storm aan het eind van de middag (Nederlandse tijd) de kust bereikt.

De grote hoeveelheden regen die de orkaan met zich meebrengt kunnen flinke schade veroorzaken, zegt correspondent Wouter Zwart vanuit Wilmington, een kustplaats in North Carolina.

"Florence beweegt momenteel ook wat langzamer richting de kust. Dat betekent dat hij ook heel lang boven zee blijft hangen en extra veel warm zeewater zal opscheppen. Dat moet weer een keer naar beneden komen, dus het is heel goed mogelijk dat er een halve meter tot een meter water over het gebied wordt uitgestort", zegt Zwart in het NOS Radio 1 Journaal.

Zwart benadrukt dat het gebied heel kwetsbaar is voor overstromingen. Het ligt relatief laag en er is aan de kust veel te veel gebouwd de laatste jaren, zegt hij. "Men houdt er hier zeker rekening mee dat het 24 uur tot 36 uur ernstig gaat spoken. Daarna gaan we zien hoe groot het onheil gaat worden."