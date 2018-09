'Honderdduizenden ouderen laten mogelijk geld liggen'

Veel senioren laten jaarlijks duizenden euro's aan toeslagen liggen. Dat zeggen de seniorenorganisaties KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv na eigen onderzoek.

De organisaties hebben met behulp van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek in kaart gebracht hoeveel seniorenhuishoudens voldoen aan de voorwaarden van huur- en zorgtoeslagen, en het aantal huishoudens dat hier desondanks geen gebruik van maakt.

Daaruit komt naar voren dat 1 op de 6 huishoudens met 55-plussers geen gebruikmaakt van het recht op huurtoeslag. Daarnaast laat 1 op de 10 huishoudens zorgtoeslag liggen.

Kwetsbare groepen

Vanuit de verschillende organisaties komt het beeld naar voren dat met name kwetsbare groepen zoals oudere migranten de toeslagen niet aanvragen. "Maar ook mensen die geen vast inkomen hebben en voor wie het jaarlijks wisselt of ze wel of niet in aanmerking komen voor zorgtoeslag", zegt woordvoerder Hagar Roijackers van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Daarnaast zijn mensen die recent alleenstaand zijn geworden een groep die mogelijk toeslagen misloopt. "Bijvoorbeeld mensen van wie de partner net overleden is die altijd alle financiƫn regelde."

Het niet benutten van de toeslagen heeft volgens de seniorenorganisaties een negatief effect op de koopkracht en zelfstandigheid van ouderen. Ze willen dan ook dat de overheid burgers actiever gaat wijzen op het bestaan ervan.

Uitzonderingen

In het onderzoek is geen rekening gehouden met personen die wegens omstandigheden geen zorgtoeslag ontvangen. Bijvoorbeeld omdat ze militair of gedetineerd zijn. Ook is er een percentage huishoudens dat geen huurtoeslag ontvangt omdat de maandelijkse huurprijs boven de maximale prijs van 710 euro ligt.

"De daadwerkelijke aantallen huishoudens die toeslagen mislopen zullen door dit soort omstandigheden dus iets lager liggen dan de resultaten van ons onderzoek", zegt Roijackers.