Tien jaar cel voor oud-president El Salvador

Oud-president Antonio Saca van El Salvador is veroordeeld tot 10 jaar celstraf. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan corruptie, witwassen en verduistering.

Voor de rechtbank gaf Saca toe dat hij meer dan 300 miljoen dollar aan overheidsgeld achterover heeft gedrukt. Hij legde de bekentenis af in ruil voor strafverlaging.

Zes andere verdachten in de corruptiezaak zijn veroordeeld tot straffen van 3 tot 16 jaar cel.

Saca was van 2004 tot 2009 aan de macht in El Salvador. Hij werd in 2016 opgepakt tijdens de bruiloft van zijn zoon.