Om overgewicht onder de Nederlandse bevolking tegen te gaan, komen er maatregelen om een gezondere levensstijl te ontwikkelen in het basispakket van de gezondheidszorg. Het gaat om bijvoorbeeld over adviezen om gezonder te eten en meer te bewegen. Maar Mae Jones vindt dat onzin. "Denk je dat dikke mensen niet weten wat gezond eten is en altijd een ongezonde leefstijl hebben? Mensen met overgewicht weten ook wel dat een komkommer goed voor je is."

Ze ergert zich aan de manier waarop er ook vanuit de overheid naar mensen met overgewicht gekeken wordt. "Dit is alleen maar stigmatiserend. De vraag moet zijn: hoe kunnen we mensen met overgewicht helpen. Als er al een probleem is, dan is dat veel breder dan het eten zelf."