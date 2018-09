Strafprocedure tegen Hongarije legt vinger op zere plek van EU

Dit houdt de strafprocedure in

De regeringsleiders, de Europese Raad, zullen zich over de procedure moeten uitspreken. Ze moeten bepalen of ze inderdaad een artikel 7-procedure willen opstarten. Daar is een meerderheid van 22 landen voor nodig. Gaan die akkoord dan zal pas later worden gestemd over de ultieme maatregelen: het intrekken van het stemrecht en de ontzegging van de toegang tot de interne markt.

En daar wordt het lastig, want voor die ultieme maatregelen is unanimiteit vereist.

Hongarije is namelijk niet het enige land dat verzeild is geraakt in een artikel 7-procedure. Eerder legde de Europese Commissie eenzelfde procedure op aan Polen, wegens ondermijning van de rechtstaat. En nu zit Hongarije, ditmaal dankzij het Europees Parlement, in hetzelfde schuitje. De kans is groot dat beide landen elkaar de hand boven het hoofd zullen blijven houden. De verwachting is dus dat Polen achter Hongarije zal blijven staan en zo de vereiste unanimiteit niet gehaald zal worden.

Stelt die strafprocedure dan eigenlijk nog wel wat voor? Dat wel. Zolang Hongarije in deze strafprocedure zit, zit het land toch een beetje in het verdomhoekje. Andere lidstaten zullen minder snel nieuwe betrekkingen met Hongarije aangaan. Hoe langer de stemming in de Europese raad wordt uitgesteld, hoe langer lidstaten druk kunnen blijven uitoefenen op de regering van Orbán.