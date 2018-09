Hulpbehoevenden aansporen om hun omgeving in te zetten werkt niet

De Wmo-consulent vraagt aan de vrouw met zowel ernstige lichamelijke als psychiatrische problemen wat zijzelf in huis zou kunnen doen. De vrouw zegt dat ze eraan twijfelt of ze in staat is om zelf te koken en dat ze ook niet weet hoe het met de boodschappen moet.

De Wmo-consulent vraagt of ze iemand heeft die haar daarbij kan helpen. "Nee", zegt de vrouw, "ik heb niemand. Ik heb een hele kleine familie, mijn vader is in de tachtig en ik ben enig kind." "En vrienden?" vraagt de Wmo-consulent. "Nee", zegt de vrouw, "voordat ik een tijd werd opgenomen was ik zo in de war dat ik iedereen van me heb afgestoten."