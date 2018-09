Criminelen verdienen steeds meer geld aan ceo-fraude

Richard Mulder van Hoffmann Bedrijfsrecherche doet onderzoek voor getroffen bedrijven. "Wat opvalt, is dat de schadebedragen flink stijgen. Op dit moment zien we bijna altijd bedragen van minimaal 100.000 euro, maar we hebben ook al enkele casussen onderzocht waarbij bedragen variërend tussen 1 en 20 miljoen euro door fraudeurs werden afgetroggeld."

De schade in Nederland is klein vergeleken met de bedragen waarvoor bedrijven in andere landen het schip in gaan. Uit recente documenten van de FBI blijkt dat er tussen oktober 2013 en mei 2018 wereldwijd zo'n 12 miljard dollar is buitgemaakt door criminelen met deze fraude. Sinds 2016 is de schade met ruim 136 procent gestegen en zijn er fraudemeldingen uit 150 landen.