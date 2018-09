Gaskraan kan wijd open in kop van Overijssel

Vermilion Energy kan doorgaan met gaswinning in de Kop van Overijssel. Het Canadese bedrijf krijgt ook toestemming om een tweede productieput in gebruik te nemen. Ondanks bezwaren van twee gemeenten en bewoners van het gebied verwacht de Raad van State geen problemen.

Vermilion kreeg in juli toestemming van minister Wiebes om tot 2027 gas te winnen in Eesveen. Daar werd al langer gas gewonnen. Nu kan er een extra gasveld bijkomen, dat zich uitstrekt tot het dorp Wapserveen in Drenthe.

Fundering van boerderijen

Omwonenden en de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld bestreden het besluit van de minister via de Raad van State. Ze wilden een verbod op de gaswinning totdat uitspraak wordt gedaan in een bodemprocedure die nog loopt. De bewoners zijn bang voor schade aan woningen door bodemdaling en aardbevingen. Ze eisen ook een goed schadeprotocol.

Geen Opschudding, de actiegroep van bewoners, wijst erop dat de minister het terugdraaien van gaswinning in Groningen wil opvangen door snel meer gas uit kleine velden te halen. "De druk op het gasveld wordt heel groot, het meeste gas wordt er binnen twee tot drie jaar uitgehaald. Als je het er sneller uithaalt zijn de gevolgen ook groter. Er zijn boerderijen in het gebied die minder goed gefundeerd zijn. Als ze in de diepe grond bezig gaan, weet je niet wat er gebeurt", aldus Jeannette van der Velde bij RTV Oost. Zij woont in Kallenkotte, bij het wingebied.

'Bodemdaling verwaarloosbaar'

In zijn uitspraak vandaag noemt de Raad van State de risico's op bodemdaling en eventuele aardbevingen verwaarloosbaar klein. De Raad volgt de redenering van Vermilion. Het bedrijf zegt dat de bodem in een gebied van vier kilometer doorsnede niet meer dan een centimeter zal dalen. Om die reden verwacht de Raad geen schade aan woningen en gebouwen.



De Raad vindt de onduidelijkheid over het schadeprotocol ook geen reden om de gaswinning te verbieden. Het ministerie werkt nog aan een schadeprotocol voor kleine gasvelden. In de tussentijd kunnen bewoners en ondernemers schadeverzoeken indienen via de website van Vermilion.

Daadwerkelijk schade

Ondanks de uitspraak is de actiegroep positief gestemd. Een woordvoerder laat RTV Oost weten dat de bezwaren serieus zijn genomen door de Raad van State. Ook ziet de actiegroep aanknopingspunten voor de bodemprocedure.

Door aan te tonen dat huizen daadwerkelijk schade hebben opgelopen, is er kans dat de productie op termijn alsnog wordt stilgelegd. Een aantal woningen zou al schade hebben opgelopen, maar de eigenaren praten daar nog niet openlijk over omdat ze bang zijn dat hun woning dan minder waard is. De actiegroep wil ze overhalen de schade alsnog te melden.