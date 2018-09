Collectie Nationaal Pop Instituut beschikbaar voor iedereen

De unieke collectie cd's die tussen 1975 en 2007 is opgebouwd door het Nationaal Pop Instituut komt beschikbaar voor iedereen die een abonnement heeft op muziekweb.nl., de muziekbibliotheek van Nederland.

Het Nationaal Pop Instituut is een bijna vergeten instelling die zich in Amsterdam inzette voor de ontwikkeling en kwaliteit van de Nederlandse popmuziek. Nederlandse artiesten werden, soms gesubsidieerd door het Rijk of provincies, gestimuleerd tot optredens in binnen- en buitenland. En er zijn in het Instituut tal van cd's opgenomen. Het ging daarbij om alle soorten popmuziek: van pop en rock tot hiphop, urban, dance, crossover en wereldmuziek.

Lange Frans en Baas B. samen

Bijvoorbeeld: Lange Frans en Baas B., die gewoon nog eendrachtig samen rappen op een demo in 2002. Een jonge Glennis Grace die in 1995 haar liefde voor Whitney Houston bezingt. De obscure cd Homegrown met Dope Dutch als hiphop talent; het zijn maar enkele voorbeelden uit de collectie van naar schatting 15 tot 18.000 cd's. Voor de fijnproever: het Nationaal Pop Instituut was ook de plek waar Doe Maar zijn eerste comeback bekendmaakte in mei 2000.

In 2008 ging het NPI op in het Muziekcentrum Nederland. Toen dat in 2013 werd opgeheven, is de collectie overgebracht naar de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. "Daar lagen ze te verstoffen. Mensen konden ze niet vinden. Je kon ze niet beluisteren. Toen heeft men gedacht: daar moeten we iets mee doen. Muziekweb is de beste manier om ze voor iedereen toegankelijk te maken. En dat zijn we nu aan het doen", zegt Ingmar Vrooman van Muziekweb op RTV Rijnmond.

Jazz-versie van Venus

De website, die zich de muziekbibliotheek van Nederland noemt, heeft nu ongeveer vier miljoen leden. Zij kunnen straks tegen vergoeding muziek 'lenen' die nergens anders te vinden is, ook niet op streaming-diensten zoals Spotify. "Unieke soundtracks van Rogier van Otterloo, maar ook Mariska Veres, zangeres van Shocking Blue, die met het Shocking Jazz Quartet een jazz-versie van Venus speelt", aldus Vrooman. "Je ziet hier de muziekgeschiedenis van Nederland. Dit is ons cultureel erfgoed."