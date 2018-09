Unilever heeft plan B als dividendbelasting niet wordt afgeschaft

Unilever gaat Britse aandeelhouders compenseren als de dividendbelasting niet wordt afgeschaft. Het voedings- en levensmiddelenconcern gaat ervan uit dat de dividendbelasting in 2020 verdwijnt, maar ook als dat niet gebeurt kan het concern het hoofdkantoor in Rotterdam vestigen zonder dat aandeelhouders erop achteruit gaan.

Unilever heeft nu nog twee hoofdkantoren: in Londen en Rotterdam. Eerder dit jaar koos Unilever ervoor om het Brits-Nederlandse bedrijf om te bouwen naar een Nederlandse NV, met het hoofdkantoor in Rotterdam en één type aandeel. Die keuze is mede gemaakt doordat de Nederlandse overheid beloofde de dividendbelasting op termijn af te schaffen. Bovendien valt het bedrijf dan onder Nederlands recht en is het beter beschermd tegen een vijandige overname.

Er is veel discussie over die afschaffing. Mocht de dividendbelasting toch blijven, dan zou de verhuizing van Unilever kunnen betekenen dat Britse aandeelhouders erop achteruit gaan. Nederlandse aandeelhouders kunnen de dividendbelasting verrekenen met andere belastingen, buitenlandse aandeelhouders kunnen dat niet altijd.

Plan B

Unilever heeft nu een alternatief plan voor als de dividendbelasting niet wordt afgeschaft, om zo buitenlandse aandeelhouders tegemoet te komen. In plaats van een winstuitkering kunnen buitenlandse aandeelhouders een zogenoemde kapitaalteruggaaf krijgen. Dat is het geld dat het bedrijf in kas heeft, los van winst of verlies. Daarover hoeft geen dividendbelasting te worden betaald.

Dat kan Unilever echter niet eindeloos blijven doen. Op een gegeven moment is dat kapitaal op, maar vooralsnog heeft Unilever 58 miljard in kas. Genoeg om aandeelhouders jarenlang mee uit te betalen. Unilever betaalde in 2017 een kleine 4 miljard euro dividend uit.

Verhuizing voor de kerst

Eind oktober stemmen aandeelhouders in Groot-Brittannië en in Nederland over de verhuizing van Unilever. Vlak voor kerst moet de verhuizing een feit zijn.

Het is nog de vraag of aandeelhouders instemmen met de verhuizing. Vooral Britse aandeelhouders zijn bezorgd over het vertrek van het hoofdkantoor van de multinational uit Groot-Brittannië. Ze vrezen dat Unilever in Nederland beter beschermd is tegen overnames en dat is potentieel slecht voor de waarde van het bedrijf.