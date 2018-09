Zeker 68 doden door zelfmoordaanslag bij protest tegen Afghaanse politiechef

Bij een aanslag op een groep demonstranten in de Afghaanse provincie Nangarhar zijn zeker 68 doden gevallen. Een man blies zichzelf op toen zo'n 400 mensen aan het demonstreren waren tegen een politiechef.

Het was een van de zwaarste aanslagen in het land in maanden. Veiligheidsfunctionarissen waarschuwen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in Afghanistan, volgende maand, voor meer aanslagen op bijvoorbeeld campagnebijeenkomsten.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeÃĢist. In de Oost-Afghaanse provincie, die grenst aan Pakistan, zijn wel terreurgroepen als Islamitische Staat en de Taliban actief.

Geheim overleg met Taliban

De Taliban ontkenden meteen met klem betrokken te zijn geweest bij de aanslag. Op de achtergrond zou de groep bezig zijn met het opstarten van nieuw overleg met de VS, meldden anonieme Taliban-functionarissen aan persbureau AP.

De gesprekken met de Amerikanen moeten onder meer gaan over de uitruil van gevangenen en maatregelen die het vertrouwen moeten verbeteren. De functionarissen zeiden dat er in juli al een eerste gesprek was geweest met de Amerikaanse topdiplomaat in Afghanistan Alice Wells. De Amerikanen willen dat niet ontkennen of bevestigen.

Maar de Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis zei vorige week vrijdag tijdens een verrassingsbezoek aan hoofdstad Kabul dat hij in Afghanistan steeds meer bereidheid zag tot verzoening tussen strijdende partijen.

Ook bij de Taliban, hoewel de terreurgroep volgens hem nog niet heeft voldaan aan drie belangrijke criteria: stoppen met het doden van burgers, afscheiding van al-Qaida en het gehoorzamen aan de grondwet van Afghanistan.