Meesters en juffen leggen het werk nog een laatste keer neer

Met een staking op een groot aantal basisscholen en een demonstratie in Rotterdam worden vandaag de estafettestakingen in het basisonderwijs afgesloten. "Een week voor Prinsjesdag willen we duidelijk maken dat het kabinet echt over de brug moet komen met investeringen in het primair onderwijs", zegt Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond.

In Zeeland doen volgens Omroep Zeeland vandaag 80 van de in totaal 198 basisscholen mee aan de staking. In Zuid-Holland is nog onduidelijk waar de juffen en meesters het werk neerleggen. Maar de AOb roept alle leerkrachten in de twee provincies op om het werk neer te leggen en mee te doen aan de demonstratie die om 12.00 uur bij de Euromast in Rotterdam begint.

Startsalaris nog wel goed

Ging het bij eerdere acties op basisscholen vooral om de werkdruk, vandaag is het salaris het belangrijkste punt om actie te voeren. Pim van Kampen van de Coƶperatie Primair Onderwijs Zeeland: "We willen meer handen voor de klas. Om dit te bereiken, moet het salaris aantrekkelijker worden. Nu is het startsalaris nog wel goed, maar in de uitloop valt het tegen. Zeker als je het vergelijkt met het voortgezet onderwijs, waar docenten 10 tot 12 procent meer verdienen."

"Ja, er is iets aan de werkdruk gedaan. Ja, er is geld vrijgemaakt voor salarisverbetering, maar de salariskloof met het voortgezet onderwijs is nog niet gedicht. Willen we het lerarentekort oplossen, dan moet het beroep echt aantrekkelijker worden", zegt AOb-bestuurder Stolk.

Symbolisch brandalarm

Met een symbolisch brandalarm voeren vandaag ook de schoolleiders actie. De directies gaan niet staken, maar op veel plaatsen ontruimen ze de scholen een uur vanaf 09.00 uur. Het gaat ze om betere lonen, minder werkdruk en een hogere waardering.