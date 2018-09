Corruptie Nederlandse bedrijven in buitenland wordt slecht aangepakt

Nederlandse bedrijven die zich in het buitenland laten omkopen, worden in Nederland niet altijd aangepakt. Er is wel geld voor de bestrijding, zegt de organisatie Transparency International (TI), maar het rechtssysteem is er nog niet voldoende op ingericht.

Ook veel andere landen falen, zegt TI. Slechts zeven van de 44 onderzochte landen pakken corruptie goed aan, maar Nederland hoort daar niet bij.

Nederland heeft tussen 2014 en 2017 volgens Transparency International zeker zeven onderzoeken geopend, twee zaken aanhangig gemaakt en vier keer een schikking getroffen. Daarmee waren honderden miljoenen euro's gemoeid.

Witwasschandaal ING

Sinds 2016 is er 20 miljoen euro extra beschikbaar voor het aanpakken van corruptie door Nederlandse bedrijven in het buitenland. Binnen twee jaar gaat dit naar verwachting zo'n 80 miljoen euro per jaar opleveren.

Transparency International noemt ook expliciet het witwasschandaal bij ING. Het Openbaar Ministerie heeft een schikking van 775 miljoen euro getroffen met de bank, omdat ING nalatig is geweest bij het voorkomen van witwaspraktijken. Tussen 2010 en 2016 hebben klanten hun rekening bij ING misbruikt voor het witwassen van honderden miljoenen euro's.